Головне
СК Дніпро-1 на характері переміг Шахтар у 14 турі УПЛ
Вчора 20:51 838
Гол Коваленка приніс Емполі сенсаційну перемогу над Наполі: результати матчів Серії А
Вчора 23:41 991
Збірна України з фехтування виграла етап Кубка світу в Італії
Вчора 20:27 517
Збірна України програла Португалії у відборі на Євробаскет-2025
Вчора 20:12 445
Чорноморець вдома поступився Рух у 14 турі УПЛ
Вчора 18:57 438
Мілан може підписати Довбика
Вчора 17:54 718
Збірна України переграла Нідерланди у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг
Вчора 16:40 656
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Вчора 16:31 20450
Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського
Вчора 16:17 37400
Коваленко забив переможний гол-красень у ворота Наполі
Вчора 16:17 1249
Прямі трансляції

Бенфіка з Трубіним дотиснула Спортінг у чемпіонаті Португалії

"Орли" в драматичному матчі оформили камбек на 90+7 хвилині
Сьогодні 08:10 460 0
Бенфіка з Трубіним дотиснула Спортінг у чемпіонаті Португалії
#Бенфіка

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка вирвала перемогу в матчі зі Спортінгом в 11 турі чемпіонату Португалії.

Матч завершився з рахунком 2:1. 

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч.

Завдяки перемозі підопічні Рогера Шмідта піднялися на перше місце в турнірній таблиці, змістивши на друге саме Спортінг. У обох команд тепер по 28 очок, але Бенфіка вище внаслідок перемоги в очному матчі.

Чемпіонат Португалії

11 тур, 12 листопада

Бенфіка – Спортінг 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Д'єкереш, 1:1 - 90+4 Невеш, 2:1 - 90+7 Тенгстедт

Раніше Бенфіка поступилась Реал Сосьєдаду у Лізі чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 20450
Кривбас - Динамо: де дивитися матч УПЛ Кривбас - Динамо: де дивитися матч УПЛ 3031
Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського 37400
Карпати - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2209
Лунін врятував Реал від гола під час виходу сам на сам у матчі Ла Ліги Лунін врятував Реал від гола під час виходу сам на сам у матчі Ла Ліги 4240
Інгулець - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Інгулець - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1314
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42772 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 13244 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 307228
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 142385
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 95333
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3252