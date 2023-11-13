Бенфіка з Трубіним дотиснула Спортінг у чемпіонаті Португалії

"Орли" в драматичному матчі оформили камбек на 90+7 хвилині

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка вирвала перемогу в матчі зі Спортінгом в 11 турі чемпіонату Португалії.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч.

Завдяки перемозі підопічні Рогера Шмідта піднялися на перше місце в турнірній таблиці, змістивши на друге саме Спортінг. У обох команд тепер по 28 очок, але Бенфіка вище внаслідок перемоги в очному матчі.

Чемпіонат Португалії

11 тур, 12 листопада

Бенфіка – Спортінг 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Д'єкереш, 1:1 - 90+4 Невеш, 2:1 - 90+7 Тенгстедт

Раніше Бенфіка поступилась Реал Сосьєдаду у Лізі чемпіонів.