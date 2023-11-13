Бенфіка з Трубіним дотиснула Спортінг у чемпіонаті Португалії

Джерело - Чемпіон.
Бенфіка вирвала перемогу в матчі зі Спортінгом в 11 турі чемпіонату Португалії.
Матч завершився з рахунком 2:1.
Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч.
Завдяки перемозі підопічні Рогера Шмідта піднялися на перше місце в турнірній таблиці, змістивши на друге саме Спортінг. У обох команд тепер по 28 очок, але Бенфіка вище внаслідок перемоги в очному матчі.
Чемпіонат Португалії
11 тур, 12 листопада
Бенфіка – Спортінг 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Д'єкереш, 1:1 - 90+4 Невеш, 2:1 - 90+7 Тенгстедт
Раніше Бенфіка поступилась Реал Сосьєдаду у Лізі чемпіонів.