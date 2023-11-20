Кварацхелія підпише новий контракт із Наполі

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія найближчим часом має продовжити контракт з клубом.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Нова угода буде розрахована до 2028 року і в неї може бути включений пункт про можливість продовження до 2029-го. За цим контрактом футболіст отримуватиме зарплатню у розмірі 4 млн євро на рік.
Наразі переговори між клубом та гравцем ще тривають.
Портал Transfermarkt оцінює його у 85 млн євро. Цього сезону Хвіча відзначився 3 голами та 4 асистами у 15 матчах за Наполі.
Раніше Наполі оголосив про зміну головного тренера.