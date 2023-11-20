Кварацхелія підпише новий контракт із Наполі

Кварацхелія отримає новий контракт

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія найближчим часом має продовжити контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Нова угода буде розрахована до 2028 року і в неї може бути включений пункт про можливість продовження до 2029-го. За цим контрактом футболіст отримуватиме зарплатню у розмірі 4 млн євро на рік.

Наразі переговори між клубом та гравцем ще тривають.

Портал Transfermarkt оцінює його у 85 млн євро. Цього сезону Хвіча відзначився 3 голами та 4 асистами у 15 матчах за Наполі.

Раніше Наполі оголосив про зміну головного тренера.