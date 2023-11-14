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Наполі оголосив про зміну головного тренера

Маццаррі замінив Гарсію
Сьогодні 20:09 212 0
Наполі оголосив про зміну головного тренера
#Наполі

Джерело - Чемпіон.

Наполі звільнив французького тренера Руді Гарсії та призначив на його місце фахівця Вальтера Маццаррі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

62-річний тренер підписав з неаполітанцями контракт до кінця сезону 2023/24. Він вже працював у Наполі в період з 2009 по 2013 рік. Єдиний трофей у кар'єрі Вальтер виграв як раз таки в Неаполі - Кубок Італії сезону 2011/12.

Під керівництвом Руді Гарсії Наполі виглядав зовсім не так, як чемпіонська команда Лучано Спаллетті. У 12 матчах італійський клуб набрав 21 очко в Серії А, а останньою краплею для керівництва стала поразка від Емполі (0:1). Переможний гол забив українець Віктор Коваленко.

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