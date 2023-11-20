Реал може підписати форварда збірної Німеччини

Реал шукає заміну Вінісіусу

Реал розглядає можливість оренди або повноцінного трансферу форварда збірної Німеччини Тімо Вернера, який останнім часом втратив довіру тренерського штабу РБ Лейпциг.

Про це повідомляє Sport.es.

Реал змушений виходити на трансферний ринок через травму Вінісіуса Жуніора.

У нинішньому сезоні на рахунку Вернера 2 голи в 13 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах. Вартість форварда оцінюється у 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, Вінісус може не зіграти цього року через пошкодження.

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