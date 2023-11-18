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Вінісус може не зіграти цього року через пошкодження

Футболіст пропустить близько 13 матчів
Сьогодні 16:15 212 0
Вінісус може не зіграти цього року через пошкодження
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Вінісіус Жуніор

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор вибув з гри до лютого 2024 року.

Про це повідомив журналіст Хосе Луїс Санчес.

23-річному бразильцю діагностували розрив двоголового м'яза стегна з пошкодженням дистального сухожилля.

Таким чином футболіст пропустить близько 13 матчів.

Нагадаємо, Вінісіус Жуніор травмувався у проти Колумбії.

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