Вінісус може не зіграти цього року через пошкодження

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Реала Вінісіус Жуніор вибув з гри до лютого 2024 року.
Про це повідомив журналіст Хосе Луїс Санчес.
23-річному бразильцю діагностували розрив двоголового м'яза стегна з пошкодженням дистального сухожилля.
Таким чином футболіст пропустить близько 13 матчів.
🚨 PARTE MÉDICO VINICIUS 🚨— José Luis Sánchez 🇪🇸 (@JLSanchez78) November 18, 2023
¡¡DOS MESES Y MEDIO KO!!
Sufre una rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal en su pierna@elchiringuitotv @DeporteslaSexta pic.twitter.com/EnrQHbzv3e
Нагадаємо, Вінісіус Жуніор травмувався у проти Колумбії.
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