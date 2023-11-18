Вінісус може не зіграти цього року через пошкодження

Футболіст пропустить близько 13 матчів

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор вибув з гри до лютого 2024 року.

Про це повідомив журналіст Хосе Луїс Санчес.

23-річному бразильцю діагностували розрив двоголового м'яза стегна з пошкодженням дистального сухожилля.

Таким чином футболіст пропустить близько 13 матчів.

🚨 PARTE MÉDICO VINICIUS 🚨



¡¡DOS MESES Y MEDIO KO!!



Sufre una rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal en su pierna@elchiringuitotv @DeporteslaSexta pic.twitter.com/EnrQHbzv3e — José Luis Sánchez 🇪🇸 (@JLSanchez78) November 18, 2023

Нагадаємо, Вінісіус Жуніор травмувався у проти Колумбії.

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