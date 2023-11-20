В АПЛ змінять розподіл призових

З сезону 2025/26 в АПЛ зміниться розподіл призових грошей.

Про це повідомляє The Telegraph.

Лідери англійської першості почнуть отримувати ще більше фінансових коштів, аніж аутсайдери.

При існуючому співвідношенні 1.6 к 1, Манчестер Сіті, вигравши останній чемпіонат Англії, отримав близько 161.3 млн. фунтів стерлінгів, тоді як Саутгемптон, що зайняв останнє місце — 100.3 млн. фунтів.

Однак з сезону 2025/26 співвідношення збираються змінити з 1.6 к 1 до 1.8 к 1, що потенційно принесе найбільшим клубам Англії на десятки мільйонів більше ніж вони отримують зараз.

Зазначається, що зміна пропорцій продиктована зростанням міжнародних доходів ліги, а також коригуванням індексу споживчих цін.

Раніше повідомлялося, що з Евертона можуть зняти додатково 9 очок в АПЛ.