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Карпати близькі до трансферу колумбійського захисника

Карпати можуть підписати захисника
Сьогодні 17:44 163 0
Карпати близькі до трансферу колумбійського захисника
#Карпати, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Карпати ведуть переговори про підписання лівого захисника колумбійського Енвігадо Єферсона Родаллеги.

Про це повідомляє місцевий журналіст Піпе Сьєрра.

За даними джерела, обидві сторони сподіваються, що найближчими днями вдасться закрити угоду по 22-річному колумбійцю. Карпатам є дуже близькими до підписання Родаллеги, якого Трансфермаркт оцінює у 500 тисяч євро.

Родаллега також може закрити позицію лівого вінгера. Цього сезону він забив 2 та віддав 1 асист у 20 матчах.

Раніше агенти зірвали трансфер юного таланту Вереса у Карпати.

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