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Агенти зірвали трансфер юного таланту Вереса у Карпати

Верес оголосив агентів Карагодіна та Швеця персонами нон грата через зрив трансферу Годі у Карпати
Сьогодні 14:52 239 0
Агенти зірвали трансфер юного таланту Вереса у Карпати
#Верес

Джерело - Чемпіон.

Верес відмовився від будь-яких контактів з агентською групою ФАМК та оголосив персонами нон грата її представників Максима Карагодіна та Микити Швеця через зрив угоди про перехід у Карпати півзахисника Дмитра Годі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, днями керівництво рівненського клубу мало узгодити трансфер 18-річного гравця з Карпатами. Ціна питання становила близько 0,5 млн доларів.

Угода була зірвана завдяки неузгодженості в діях керівників Вереса та агентів гравця. Хавбек фізично зник з офісу львівського клубу у вирішальний момент переговорів. Зважаючи на несолідність з боку гравця та клубу-продавця, Карпати відмовилися від угоди.

Раніше Верес поступився Олександрії.

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