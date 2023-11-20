Шевченко: Я дуже поважаю Спаллетті, один з найкращих тренерів

Шевченко прокоментував майбутній матч з Італією

Джерело - Football Italia.

Матч Україна - Італія у відборі на Євро-2024 - більше ніж просто гра.

Про це заявив екстренер національної команди Андрій Шевченко.

"Це дуже важливий матч, дійсно. Ця гра — набагато більше, ніж просто матч. Попри війну, попри необхідність грати на виїзді та з усіма труднощами, які ми відчуваємо всередині країни, команда все ще працює і перебуває в хорошому стані. Я побоююсь команди в цілому більше, ніж окремих людей. І у Лучано Спаллетті також багато мотивації.

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Я дуже поважаю Лучано, він дуже хороший тренер, один із найкращих, і він, безумовно, захоче повернути Італію на вершину після розчарування через невихід на ЧС-2022. Збірна Італії сильна психологічно і має якісних гравців. Ця кваліфікація для них також має велике значення, але ми готові боротися, - сказав Шевченко.

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