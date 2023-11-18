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Сльози Шевченка в Донецьку: 14 років тому збірна України програла Греції і не потрапила на ЧС

Сьогодні 09:54 Андрій Твердохліб 1871 0
Сльози Шевченка в Донецьку: 14 років тому збірна України програла Греції і не потрапила на ЧС
#Збірна України з футболу, #Олексій Михайличенко, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Холодного дощового вечора в Донецьку 18 листопада 2009 року відбувся один із найприкріших матчів в історії збірної України. У стикових поєдинках за право зіграти на чемпіонаті світу-2010 підопічні Олексія Михайличенка зустрічалися зі збірною Греції. "Синьо-жовті" були фаворитами у букмекерів і здобули комфортну нічию у виїзній грі - 0:0.

Матч-відповідь відбувся на новозбудованій Донбас-Арені, яка на диво була заповнена ледь на половину. Українці мали значну перевагу, купу моментів, але забити так і не змогли. А греки змогли - на 31-й хвилині Салпінгідіс реалізував перший же момент своєї команди.

А після матчу крізь дощ світ побачив сльози Андрія Шевченка, для якого то був останній шанс ще раз зіграти на Мундіалі.

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