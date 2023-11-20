Баварія має намір продати понад 100 тисяч футболок Кейна до кінця сезону

Футболки Кейна найбільше продаються серед гравців Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Баварія очікує, що їй вдасться продати рекордну кількість футболок форварда команди Гаррі Кейна.

Про це повідомляє Kicker.

У Мюнхені планують продати понад 100 тисяч екземплярів до кінця поточного сезону.

Ближче до Різдва очікується новий підйом продаж.

Футболки Кейна продаються частіше, ніж будь-якого іншого гравця Бундесліги у поточній кампанії.

‼️Bis Saisonende rechnen die Bayern damit, dass mehr als 100.000 #Kane-Trikots verkauft werden. Das wäre natürlich ein Novum in Deutschland / der Bundesliga. #fcbayern @kicker 2/2 — Georg Holzner (@georg_holzner) November 19, 2023

Раніше Кейн побив рекорд результативності в Баварії.

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