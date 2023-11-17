Фаті планує повернутися в Барселону після оренди в Брайтоні

Іспанець вважає, що він сильніший за конкурентів по атаці

Нападник Ансу Фаті не планує залишатися в Брайтоні після завершення орендної угоди наприкінці сезону.

Про це повідомляє Sport.es.

21-річний іспанець планує повернутися в Барселону та грати там. Він вважає, що сильніший за конкурентів по атаці, які зараз виходять у складі каталонців.

Сам клуб натомість розраховує продати Фаті влітку хоча б за 30 мільйонів євро. Ансу хоче довести, що потрібен команді та має намір провести в Барселоні ще мінімум один повноцінний сезон.

Нагадаємо, клуби із Саудівської Аравії цікавляться Фаті.

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