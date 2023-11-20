Хвіча пропустить плей-оф відбору на Євро-2024 через дискваліфікацію

На 75-й хвилині матчу групи проти Іспанії гравець отримав жовту картку

Вінгер Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія не зіграє у першому матчі плей-оф за вихід на Євро-2024.

Про це повідомляє Tribuna.com.

На 75-й хвилині матчу групи проти Іспанії гравець отримав жовту картку за висловлення незгоди з рішенням арбітра, який зафіксував фол грузинів в атаці.

Це попередження стало для Кварацхелії третім у поточному відборі ЧЄ. Таким чином, він отримав автоматичну дискваліфікацію на наступний офіційний матч своєї збірної – це буде півфінал плей-оф.

У цій частині сітки зіграють найкращі команди дивізіону С за підсумками минулого розіграшу Ліги націй (окрім Туреччини, що вже вийшла на ЧЄ).

Суперниками Грузії можуть стати Люксембург або Азербайджан, який потрапить до плей-оф, якщо Казахстан кваліфікується на Євро напряму.

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