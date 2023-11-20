Головне
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 18:56 3549 2
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 10:41 46066
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч з Італією
Сьогодні 10:40 103
Україна прийматиме Італію: розклад матчів відбору на Євро-2024
Сьогодні 08:17 640
Іспанія переграла Грузію, Бельгія розгромила Азербайджан: результати відбору Євро-2024
Вчора 23:44 1238
Дмитро Лазуткін - бути на війні й продовжувати творити
Вчора 23:15 365
Джокович виграв Підсумковий турнір ATP
Вчора 20:57 515
Ребров: Я впевнений, гравці готові, це буде інша гра
Вчора 19:02 669
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Вчора 18:14 3267
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію
Вчора 17:59 2827
Прямі трансляції

Хвіча пропустить плей-оф відбору на Євро-2024 через дискваліфікацію

На 75-й хвилині матчу групи проти Іспанії гравець отримав жовту картку
Сьогодні 09:20 181 0
Хвіча пропустить плей-оф відбору на Євро-2024 через дискваліфікацію
#Хвіча Кварацхелія

Джерело - Tribuna.com.

Вінгер Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія не зіграє у першому матчі плей-оф за вихід на Євро-2024.

Про це повідомляє Tribuna.com.

На 75-й хвилині матчу групи проти Іспанії гравець отримав жовту картку за висловлення незгоди з рішенням арбітра, який зафіксував фол грузинів в атаці.

Це попередження стало для Кварацхелії третім у поточному відборі ЧЄ. Таким чином, він отримав автоматичну дискваліфікацію на наступний офіційний матч своєї збірної – це буде півфінал плей-оф.

У цій частині сітки зіграють найкращі команди дивізіону С за підсумками минулого розіграшу Ліги націй (окрім Туреччини, що вже вийшла на ЧЄ).

Суперниками Грузії можуть стати Люксембург або Азербайджан, який потрапить до плей-оф, якщо Казахстан кваліфікується на Євро напряму.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 46066
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 26083
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію 2827
Циганик: Не розумію, чому Україна – Італія називають матчем життя Циганик: Не розумію, чому Україна – Італія називають матчем життя 1571 1
Україна - Італія: онлайн-трансляція Україна - Італія: онлайн-трансляція 3267
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 3549 2
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16957
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3942
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31012
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 88436
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3288
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 330056 9