Україна - Італія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Збірна України у 8 турі кваліфікації чемпіонату Європи приймає національну команду Італії.
Матч відбувається на стадіоні Бай Арена в Леверкузені.
Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.
Пряма трансляція вирішального матчу - у медіасервісі MEGOGO (на телеканалі Футбол 1 або в розділі спорт) та на регіональних каналах Суспільного (крім ОТТ-сервісів).
29' Фраттезі виходив сам на сам, але Трубін рятує збірну України!
28' Ді Лоренціо небезпечно пробивав головою після корнера - біля штанги пройшов м'яч.
27' Миколенко у боротьбі з Фраттезі вибив м'яч на кутовий.
25' Сваток вибиває м'яч подалі від власних воріт після прострілу.
24' Італія довгий час тримає м'яч без просування вперед.
22' Мудрик впав у боротьбі в центрі поля - суддя дає продовжувати гру.
21' Барелла закидав у штрафний майданчик - м'яч у руки забрав Трубін.
19' Кілька кутових виконували гравці збірної Італії, завершилося все неадвли ударом Ді Лоренцо головою.
18' Распадорі пробивав по воротах - удар заблоковано.
17' Довбик помилився при дриблінгу під час контратаки і втратив м'яч.
16' Барелла пробивав здалеку - Трубін переводить м'яч на кутовий.
15' Гравці збірної Італії сигналізують про гру рукою в штрафному майданчику, але арбітр призначає кутовий.
14' Судаков класно прорвався по центру і пробивав по воротах - Доннарумма рятує.
13' Мудрик небезпечно прострілював, відбиваються італійці.
12' Мудрик увірвався у штрафний майданчик і виконав подачу, але Конопля не зміг пробити головою в боротьбі із захисником.
11' Дзаньоло виконав невдале закидання. Удар від воріт.
9' Барелла виконував закидання на Фраттезі, але Миколенко вдало корпусом зіграв і дав м'ячу вийти за межі поля.
8' Циганков навішував, але м'яч прийшов у руки Доннаруммі.
7' Довбик втікав від Буонджорно і захисник збірної Італії збив Артема. Жовта для гравця гостей.
6' Розіграли гравці "скуадра адзурри" корнер, але К'єза трохи вище воріт пробив.
5' К'єза прострілював з флангу і заробив штарфний
4' Циганков наважився на дальній удар, але Доннарумма забирає м'яч у руки.
3' Распадорі опинився в офсайді після передачі Фраттезі.
2' Дімарко небезпечно подавав у штрафний майданчик, відбиваються гравці збірної України.
1' Матч розпочався!
Звучить гімн України!
Лунає гімн Італії!
Команди виходять на поле!
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Україна: Трубін, Миколенко, Забарний, Сваток, Конопля, Степаненко, Зінченко, Судаков, Мудрик, Циганков, Довбик
Італія: Доннарумма, Дімарко, Буонджорно, Ачербі, Ді Лоренцо, Жоржиньйо, Фраттезі, Барелла, Дзаніоло, К’єза, Распадорі
Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).
Італія - Україна: відео голів і огляд матчу
У турнірній таблиці підопічні Реброва мають рівну кількість очок зі "скуадрою адзуррою", але команда Спаллетті випереджає суперника за додатковими показниками. Відтак у очній зустрічі Україні потрібно буде обов'язково перемагати, щоб посісти 2-ге прохідне місце на Євро. Італію, відповідно, влаштує нічия.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|7
|6
|1
|0
|21-3
|19
|2
|Італія
|7
|4
|1
|2
|16-9
|13
|3
|Україна
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|4
|Північна Македонія
|7
|2
|1
|4
|9-19
|7
|5
|Мальта
|8
|0
|0
|7
|2:20
|0
- Україна ніколи не перемагала Італію: команди зіграли між собою 9 матчів - 7 перемог Італії й 2 нічиї (різниця м'ячів - 4:17);
- Україна програла Італії всі офіційні матчі (6), різниця м'ячів - 3:14;
- Гол за синьо-жовтих у першому матчі на рахунку Андрія Ярмоленка. За італійців дублем відзначився Фраттезі.