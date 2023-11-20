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Україна - Італія 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:17 15088 0
Україна - Італія 0:0. ОНЛАЙН
#Збірна України з футболу, #Збірна Італії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у 8 турі кваліфікації чемпіонату Європи приймає національну команду Італії.

Матч відбувається на стадіоні Бай Арена в Леверкузені.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.

Пряма трансляція вирішального матчу - у медіасервісі MEGOGO (на телеканалі Футбол 1 або в розділі спорт) та на регіональних каналах Суспільного (крім ОТТ-сервісів).

29' Фраттезі виходив сам на сам, але Трубін рятує збірну України!

28' Ді Лоренціо небезпечно пробивав головою після корнера - біля штанги пройшов м'яч.

27' Миколенко у боротьбі з Фраттезі вибив м'яч на кутовий.

25' Сваток вибиває м'яч подалі від власних воріт після прострілу.

24' Італія довгий час тримає м'яч без просування вперед.

22' Мудрик впав у боротьбі в центрі поля - суддя дає продовжувати гру.

21' Барелла закидав у штрафний майданчик - м'яч у руки забрав Трубін.

19' Кілька кутових виконували гравці збірної Італії, завершилося все неадвли ударом Ді Лоренцо головою.

18' Распадорі пробивав по воротах - удар заблоковано.

17' Довбик помилився при дриблінгу під час контратаки і втратив м'яч.

16' Барелла пробивав здалеку - Трубін переводить м'яч на кутовий.

15' Гравці збірної Італії сигналізують про гру рукою в штрафному майданчику, але арбітр призначає кутовий.

14' Судаков класно прорвався по центру і пробивав по воротах - Доннарумма рятує.

13' Мудрик небезпечно прострілював, відбиваються італійці.

12' Мудрик увірвався у штрафний майданчик і виконав подачу, але Конопля не зміг пробити головою в боротьбі із захисником.

11' Дзаньоло виконав невдале закидання. Удар від воріт.

9' Барелла виконував закидання на Фраттезі, але Миколенко вдало корпусом зіграв і дав м'ячу вийти за межі поля.

8' Циганков навішував, але м'яч прийшов у руки Доннаруммі.

7' Довбик втікав від Буонджорно і захисник збірної Італії збив Артема. Жовта для гравця гостей.

6' Розіграли гравці "скуадра адзурри" корнер, але К'єза трохи вище воріт пробив.

5' К'єза прострілював з флангу і заробив штарфний

4' Циганков наважився на дальній удар, але Доннарумма забирає м'яч у руки.

3' Распадорі опинився в офсайді після передачі Фраттезі.

2' Дімарко небезпечно подавав у штрафний майданчик, відбиваються гравці збірної України.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн України!

Лунає гімн Італії!

Команди виходять на поле!

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Україна: Трубін, Миколенко, Забарний, Сваток, Конопля, Степаненко, Зінченко, Судаков, Мудрик, Циганков, Довбик

Італія: Доннарумма, Дімарко, Буонджорно, Ачербі, Ді Лоренцо, Жоржиньйо, Фраттезі, Барелла, Дзаніоло, К’єза, Распадорі

Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

Італія - Україна: відео голів і огляд матчу

У турнірній таблиці підопічні Реброва мають рівну кількість очок зі "скуадрою адзуррою", але команда Спаллетті випереджає суперника за додатковими показниками. Відтак у очній зустрічі Україні потрібно буде обов'язково перемагати, щоб посісти 2-ге прохідне місце на Євро. Італію, відповідно, влаштує нічия.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 7 6 1 0 21-3 19
2  Італія 7 4 1 2 16-9 13
3  Україна  7 4 1 2 11-8 13
4  Північна Македонія 7 2 1 4 9-19 7
5  Мальта 8 0 0 7 2:20 0
  • Україна ніколи не перемагала Італію: команди зіграли між собою 9 матчів - 7 перемог Італії й 2 нічиї (різниця м'ячів - 4:17);
  • Україна програла Італії всі офіційні матчі (6), різниця м'ячів - 3:14;
  • Гол за синьо-жовтих у першому матчі на рахунку Андрія Ярмоленка. За італійців дублем відзначився Фраттезі.
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