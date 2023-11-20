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Україна - Італія: прогноз букмекерів

Найбільш імовірним підсумком букмекери вважають нічию - 1:1
Сьогодні 16:03 4480 0
Україна - Італія: прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії буде фаворитом у матчі проти збірної України в межах кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Про це говорять коефіцієнти букмекерів.

  • Перемога України - 3,70;
  • Нічия - 3,70;
  • Перемога Італії - 2,05.

Найбільш імовірним підсумком букмекери вважають нічию - 1:1.

Матч Україна - Італія відбудеться в понеділок, 20 листопада, на стадіоні Бай Арена у німецькому Леверкузені. Початок - о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція гри на медіасервісі MEGOGO. Детальніше - ТУТТакож на нашому сайті буде доступний текстовий онлайн.

Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

У турнірній таблиці підопічні Реброва мають рівну кількість очок зі "скуадрою адзуррою", але команда Спаллетті випереджає суперника за додатковими показниками. Відтак в очній зустрічі Україні потрібно буде обов'язково перемагати, щоб посісти 2-ге прохідне місце на Євро. Італію, відповідно, влаштує нічия.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 7 6 1 0 21-3 19
2  Італія 7 4 1 2 16-9 13
3  Україна  7 4 1 2 11-8 13
4  Північна Македонія 7 2 1 4 9-19 7
5  Мальта 8 0 0 7 2:20 0

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