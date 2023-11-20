Україна - Італія: прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.
Збірна Італії буде фаворитом у матчі проти збірної України в межах кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
Про це говорять коефіцієнти букмекерів.
- Перемога України - 3,70;
- Нічия - 3,70;
- Перемога Італії - 2,05.
Найбільш імовірним підсумком букмекери вважають нічию - 1:1.
Матч Україна - Італія відбудеться в понеділок, 20 листопада, на стадіоні Бай Арена у німецькому Леверкузені. Початок - о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція гри на медіасервісі MEGOGO. Детальніше - ТУТ. Також на нашому сайті буде доступний текстовий онлайн.
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).
У турнірній таблиці підопічні Реброва мають рівну кількість очок зі "скуадрою адзуррою", але команда Спаллетті випереджає суперника за додатковими показниками. Відтак в очній зустрічі Україні потрібно буде обов'язково перемагати, щоб посісти 2-ге прохідне місце на Євро. Італію, відповідно, влаштує нічия.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|7
|6
|1
|0
|21-3
|19
|2
|Італія
|7
|4
|1
|2
|16-9
|13
|3
|Україна
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|4
|Північна Македонія
|7
|2
|1
|4
|9-19
|7
|5
|Мальта
|8
|0
|0
|7
|2:20
|0