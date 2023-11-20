Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У вирішальному матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна України на власному полі прийматиме національну команду Італії.

Матч у межах групи C відбудеться в понеділок, 20 листопада, на стадіоні Бай Арена у німецькому Леверкузені. Початок о 21:45 за київським часом.

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Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

У турнірній таблиці підопічні Реброва мають рівну кількість очок зі "скуадрою адзуррою", але команда Спаллетті випереджає суперника за додатковими показниками. Відтак у очній зустрічі Україні потрібно буде обов'язково перемагати, щоб посісти 2-ге прохідне місце на Євро. Італію, відповідно, влаштує нічия.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 7 6 1 0 21-3 19 2 Італія 7 4 1 2 16-9 13 3 Україна 7 4 1 2 11-8 13 4 Північна Македонія 7 2 1 4 9-19 7 5 Мальта 8 0 0 7 2:20 0

Цифри та факти