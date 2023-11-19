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Ребров: Я впевнений, гравці готові, це буде інша гра

Сергій Ребров розповів про матч з Італією
Сьогодні 19:02 155 0
Ребров: Я впевнений, гравці готові, це буде інша гра
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Збірна України гратиме проти Італії у відборі на Євро-2024, з урахуванням, що потрібна лише перемога.

Про це сказав головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Не обом командах потрібна перемога. Але ми передивилися нашу минулу гру. Це дуже важливо, що є інформація з минулої гри проти Північної Македонії. Тому інформації багато. Ми надали цю інформацію гравцям. Я впевнений, вони готові. Це буде інша гра.

  Ребров: Не вважаю, що Італія завтра вийде та гратиме на нічию

Я впевнений, завтра буде дуже велика підтримка тут у Німеччині. Я впевнений, що буде повний стадіон, і він буде підтримувати наших гравців. Завтра потрібна тільки перемога, і з урахуванням цього ми будемо будувати нашу гру", - сказав Ребров.

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