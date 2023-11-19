Ребров: Ця гра відрізнятиметься від тієї, що була на Сан-Сіро

Джерело - Чемпіон.
У збірної України є шанси перемогти Італію в матчі відбору на Євро-2024.
Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.
"Думаю, у нас дуже хороші шанси. Ця гра відрізнятиметься від тієї, що була на Сан-Сіро, тому що весь стадіон буде підтримувати нас. Я пам’ятаю, як ми грали у Бремені – у нас там була велика підтримка з боку українців. Думаю, завтра буде така ж сама атмосфера.
Україна гарантовано зіграє в плей-оф Ліги націй за вихід на Євро-2024
Підтримка стадіону стане великою мотивацією для гравців. Я вважаю, що в нас хороші шанси. Я завжди кажу гравцям: "Не треба боятися програти, треба боятися не зробити все можливе для перемоги". Завтра ми маємо показати усе, на що здатні", – сказав Ребров.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!