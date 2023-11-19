Головне
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 18:56 2092 2
Бельгія розгромила Азербайджан, Швеція переграла Естонію: результати відбору Євро-2024
Сьогодні 20:57 510
Джокович виграв Підсумковий турнір ATP
Сьогодні 20:57 157
Ребров: Я впевнений, гравці готові, це буде інша гра
Сьогодні 19:02 295
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:14 2875
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію
Сьогодні 17:59 2632
Бетіс цікавиться Луніним
Сьогодні 15:41 368
Інгулець здолав Вікторію, Гірник-Спорт поступився Чернігову: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 14:55 544
Іспанія зіграє з Грузією, Португалія - з Ісландією: розклад матчів кваліфікації Євро-2024 на 19 листопада
Сьогодні 11:55 305
Ферстаппен виграв дебютний Гран-прі Лас-Вегаса
Сьогодні 09:57 318
Прямі трансляції

Ребров: Ця гра відрізнятиметься від тієї, що була на Сан-Сіро

Сьогодні 20:21 180 0
Ребров: Ця гра відрізнятиметься від тієї, що була на Сан-Сіро
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

У збірної України є шанси перемогти Італію в матчі відбору на Євро-2024.

Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Думаю, у нас дуже хороші шанси. Ця гра відрізнятиметься від тієї, що була на Сан-Сіро, тому що весь стадіон буде підтримувати нас. Я пам’ятаю, як ми грали у Бремені – у нас там була велика підтримка з боку українців. Думаю, завтра буде така ж сама атмосфера.

  Україна гарантовано зіграє в плей-оф Ліги націй за вихід на Євро-2024

Підтримка стадіону стане великою мотивацією для гравців. Я вважаю, що в нас хороші шанси. Я завжди кажу гравцям: "Не треба боятися програти, треба боятися не зробити все можливе для перемоги". Завтра ми маємо показати усе, на що здатні", – сказав Ребров.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію 2632
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 2092 2
Україна - Італія: онлайн-трансляція Україна - Італія: онлайн-трансляція 2875
Франція декласувала Гібралтар, Нідерланди обіграли Ірландію: результати відбору Євро-2024 Франція декласувала Гібралтар, Нідерланди обіграли Ірландію: результати відбору Євро-2024 1464
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 306600
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 25932
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 55126
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13283 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 45086
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20831 7
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43341 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8437 2