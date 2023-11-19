Ребров: Ця гра відрізнятиметься від тієї, що була на Сан-Сіро

У збірної України є шанси перемогти Італію в матчі відбору на Євро-2024.

Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Думаю, у нас дуже хороші шанси. Ця гра відрізнятиметься від тієї, що була на Сан-Сіро, тому що весь стадіон буде підтримувати нас. Я пам’ятаю, як ми грали у Бремені – у нас там була велика підтримка з боку українців. Думаю, завтра буде така ж сама атмосфера.