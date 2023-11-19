Україна гарантовано зіграє в плей-оф Ліги націй за вихід на Євро-2024

Це стало можливим завдяки виходу на ЧЄ збірної Сербії

Джерело - Чемпіон.

У разі невиходу на Євро-2024 напряму збірна України матиме шанс потрапити на турнір через плей-оф Ліги націй.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Це стало можливим завдяки виходу на ЧЄ збірної Сербії, яка в останньому турі зіграла внічию з Болгарією (2:2).

У разі нічиєї або поразки в завтрашньому матчі з Італією команда Сергія Реброва гарантовано візьме участь у плей-оф Ліги націй.

Україна зможе зіграти в Шляху А або Шляху Б. Якщо збірна Чехії вдома поступиться Молдові, то Україна автоматично опиниться в Шляху Б, оскільки в такому випадку всі слоти у Шляху А будуть зайняті іншими командами.

Можливий суперник у Шляху А – Уельс. У Шляху Б жереб може звести Україну з Боснією і Герцеговиною. Плей-оф Ліги націй відбудеться навесні наступного року.

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