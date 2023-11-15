Ді Маттео: Мудрику потрібна стабільність

Джерело - Чемпіон.
Вінгеру Челсі Михайлу Мудрику насамперед потрібна стабільність.
Про це розповів екстренер лондонського клубу Роберто Ді Маттео.
"Гравці світового рівня стабільні. Тому, якщо Мудрик зможе виступати на високому рівні щотижня, то він буде на шляху до того, щоб стати футболістом світового рівня.
Поки що він показав лише проблиски цього, але йому треба виступати так у кожній грі. У цьому різниця між середнім гравцем та гравцем світового класу", — розповів Ді Маттео.
У поточному сезоні Мудрик відіграв 10 матчів в АПЛ: на його рахунку 2 голи.
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