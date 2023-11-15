Головне
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі
Вчора 08:56 2408
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 06:29 494
Прометей переграв Хапоель у 7 турі Єврокубка
Вчора 21:08 445
Зінченко потрапив до команди найкращих гравців топ-5 ліг
Вчора 20:54 596
Білосюк розпочне сезон на Кубку IBU
Вчора 17:40 552
Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків
Вчора 17:10 970
Джима пропустить перший етап Кубка світу в Естерсунді
Вчора 15:41 632
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Вчора 12:43 1677
Реал готовий підписати Мбаппе
Вчора 11:41 721
Стало відомо, коли Ломаченко вийде на ринг
Вчора 11:12 933
Прямі трансляції

Ді Маттео: Мудрику потрібна стабільність

Роберто Ді Маттео прокоментував гру Михайла Мудрика
Сьогодні 13:10 165 0
Ді Маттео: Мудрику потрібна стабільність
Фото - Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Вінгеру Челсі Михайлу Мудрику насамперед потрібна стабільність.

Про це розповів екстренер лондонського клубу Роберто Ді Маттео.

"Гравці світового рівня стабільні. Тому, якщо Мудрик зможе виступати на високому рівні щотижня, то він буде на шляху до того, щоб стати футболістом світового рівня.

Поки що він показав лише проблиски цього, але йому треба виступати так у кожній грі. У цьому різниця між середнім гравцем та гравцем світового класу", — розповів Ді Маттео.

У поточному сезоні Мудрик відіграв 10 матчів в АПЛ: на його рахунку 2 голи. 

Актуально: Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ

Коментарі ()
Популярне зараз
Український спортсмен не повернувся в Україну після ЧС, щоб уникнути мобілізації Український спортсмен не повернувся в Україну після ЧС, щоб уникнути мобілізації 810
Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків 970
Клуб Другої ліги змінить назву Клуб Другої ліги змінить назву 764
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 1675
УЄФА планує запросити Аль-Наср в Лігу чемпіонів 2024/25 УЄФА планує запросити Аль-Наср в Лігу чемпіонів 2024/25 863
У боях із російськими окупантами загинув майстер спорту Солтисік У боях із російськими окупантами загинув майстер спорту Солтисік 911
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 44983
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13167 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13284
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 30863
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 31661
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57517 1