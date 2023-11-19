Зінченко - про гол Бернлі: Просто добре зорієнтувався у ситуації та пробив

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко не на досвіді забив гол у ворота Бернлі у матчі 12-го туру АПЛ (3:1).

Про це заявив сам Зінченко.

"Я не сказав би, що зіграв на досвіді. Просто зорієнтувався в ситуації. Не було багато часу, щоб прийняти м'яч, тому я пробив. Влучив - і влучив. Добре.

Чи реально відпрацьовувати такі удари на тренуваннях? Я вважаю, що все реально. Якщо ти над чимось працюєш і потім це доходить до автоматизму, то все реально.

Але я не можу сказати, що я стільки років працював над цим ударом, щоб забити. Це просто вийшло рефлекторно. Я добре зорієнтувався в ситуації та пробив. Я просто вдало влучив", - сказав Зінченко.