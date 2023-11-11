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Евертон з голом Миколенка обіграв Крістал Пелес, Арсенал з голом Зінченка розібрався з Бернлі: результати 12 туру АПЛ

Результати 12 туру АПЛ
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Евертон з голом Миколенка обіграв Крістал Пелес, Арсенал з голом Зінченка розібрався з Бернлі: результати 12 туру АПЛ
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

12 тур, 11 листопада

Вулвергемптон - Тоттенгем 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Джонсон, 1:1 - 90+1 Сарабія, 2:1 - 90+7 Леміна

Арсенал - Бернлі 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Троссард, 1:1 - 54 Браунхілл, 2:1 - 57 Саліба, 3:1 - 74 Зінченко

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та відзначився голом.

Крістал Пелес - Евертон 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 1 Миколенко, 1:1 - 5 Езе (пен), 1:2 - 49 Дукуре, 2:2 - 73 Едуар, 2:3 - 86 Гує

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч, в якому відзначився голом.

Манчестер Юнайтед - Лутон 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Лінделоф

Сьогодні відбудеться ще один матч:

19:30 Борнмут - Ньюкасл Юнайтед

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