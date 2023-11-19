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Тоттенгем зацікавився півзахисником збірної Італії

Крістанте може залишити Рому
Сьогодні 12:40 229 0
Тоттенгем зацікавився півзахисником збірної Італії
Фото Getty Images
#Тоттенгем

Джерело - sport.ua.

Тоттенгем проявляє інтерес до півзахисника Роми і збірної Італії Браяна Крістанте. 

Про це повідомляє TeamTalk. 

Шпори готові запропонувати за 28-річного хавбека 30 мільйонів євро.

Підписати віцекапітана Роми буде непросто, враховуючи, що нещодавно він подовжив контракт із клубом до літа 2027 року. Крістанте є ключовим гравцем команди Жозе Моурінью, який у нинішньому сезоні взяв участь у всіх 16 матчах команди у всіх турнірах, відзначившись у них 2 голами та 3 асистами.

Раніше повідомлялося, що Шахтар отримав гроші від Тоттенгема за Соломона.

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