Тоттенгем зацікавився півзахисником збірної Італії

Крістанте може залишити Рому

Тоттенгем проявляє інтерес до півзахисника Роми і збірної Італії Браяна Крістанте.

Про це повідомляє TeamTalk.

Шпори готові запропонувати за 28-річного хавбека 30 мільйонів євро.

Підписати віцекапітана Роми буде непросто, враховуючи, що нещодавно він подовжив контракт із клубом до літа 2027 року. Крістанте є ключовим гравцем команди Жозе Моурінью, який у нинішньому сезоні взяв участь у всіх 16 матчах команди у всіх турнірах, відзначившись у них 2 голами та 3 асистами.

Раніше повідомлялося, що Шахтар отримав гроші від Тоттенгема за Соломона.