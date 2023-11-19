Головне
Амосов програв Джексону чемпіонський пояс Bellator
Вчора 07:31 1470
Ферстаппен виграв дебютний Гран-прі Лас-Вегаса
Сьогодні 09:57 142
Вікторія зіграє з Інгульцем: розклад матчів Першої ліги на 19 листопада
Сьогодні 09:11 145
Аллен переміг Крейга: результати турніру UFC Fight Night 232
Сьогодні 08:08 182
Франція декласувала Гібралтар, Нідерланди обіграли Ірландію: результати відбору Євро-2024
Вчора 23:43 1202
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вчора 22:14 305189
Сіннер переміг Медвєдєва і вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP
Вчора 19:53 592
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 17:50 866 1
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Вчора 17:23 2362
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Вчора 17:11 82964
Прямі трансляції

Збірна Франції оновила рекорд за кількістю забитих голів у кваліфікації Євро

Сьогодні 08:24 556 0
Збірна Франції оновила рекорд за кількістю забитих голів у кваліфікації Євро
Фото Getty Images

Джерело - UA-футбол.

Збірна Франції розгромила Гібралтар у матчі відбору на Євро-2024 з рахунком 14:0 та оновила рекорд за кількістю голів у кваліфікації Євро.

Про це повідомляє UA-футбол.

Попереднє досягнення належало збірній Німеччини, яка обіграла Сан-Марино у 2006-му з рахунком 13:0.

Також для французів ця перемога стала найбільшою в історії країни. Попередній рекорд - 10:0 проти Азербайджану у 1995 році.

До того ж у матчі відзначилося 9 різних гравців, яким вдалося реалізувати моменти, а Кіліан Мбаппе забив свій 300-й гол.

Гібралтар теж оновив своєрідний рекорд - найбільша поразка в історії країни. Попередній антирекорд, 0:9 проти Бельгії у 2019-му.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 38297
Курйоз дня: зірка збірної Італії ганебно виконав пенальті в матчі проти Північної Македонії Курйоз дня: зірка збірної Італії ганебно виконав пенальті в матчі проти Північної Македонії 8320
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 305189
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 3328
Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі 35270
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 82964
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 85059 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 55108
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2613 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36781
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 305189
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 45075