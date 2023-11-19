Збірна Франції оновила рекорд за кількістю забитих голів у кваліфікації Євро

Збірна Франції розгромила Гібралтар у матчі відбору на Євро-2024 з рахунком 14:0 та оновила рекорд за кількістю голів у кваліфікації Євро.

Про це повідомляє UA-футбол.

Попереднє досягнення належало збірній Німеччини, яка обіграла Сан-Марино у 2006-му з рахунком 13:0.

Також для французів ця перемога стала найбільшою в історії країни. Попередній рекорд - 10:0 проти Азербайджану у 1995 році.

До того ж у матчі відзначилося 9 різних гравців, яким вдалося реалізувати моменти, а Кіліан Мбаппе забив свій 300-й гол.

Гібралтар теж оновив своєрідний рекорд - найбільша поразка в історії країни. Попередній антирекорд, 0:9 проти Бельгії у 2019-му.