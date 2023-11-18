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Франція декласувала Гібралтар, Нідерланди обіграли Ірландію: результати відбору Євро-2024

Результати матчів 9-го раунду відбору Євро-2024
Вчора 23:43 776 0
Франція декласувала Гібралтар, Нідерланди обіграли Ірландію: результати відбору Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18-го листопада, відбулося 7 матчів у межах 9-го раунду відбору Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 - кваліфікація
9 раунд, 18 листопада

Вірменія - Вельс 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Селарраян, 1:1 - 45+2 автогол Тікнізян

Білорусь - Андорра 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 83 Лаптєв

Латвія - Хорватія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Маєр, 0:2 - 16 Крамарич

Ізраїль - Румунія 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 2 Захаві, 1:1 - 10 Пушкаш, 1:2 - 63 Хаджі

Нідерланди - Ірландія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Вегхорст

Франція - Гібралтар 14:0 (7:0)

Голи: 1:0 - 3 автогол Сантос, 2:0 - 4 Тюрам, 3:0 - 16 Заїк-Емері, 4:0 - 30 Мбаппе, 5:0 - 34 Клаусс, 6:0 - 36 Коман, 7:0 - 37 Фофана, 8:0 - 64 Рабйо, 9:0 - 66 Коман, 10:0 - 73 Дембеле, 11:0 - 75 Мбаппе, 12:0 - 82 Мбаппе, 13:0 - 89 Жиру, 14:0 - 90+1 Жиру

Швейцарія - Косово 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Варгас, 1:1 - 82 Гісені

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