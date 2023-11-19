Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру відбору Євро-2024 збірна Франції розгромила Гібралтар.
Чемпіонат Європи-2024 - кваліфікація
9 тур, 18 листопада
Франція - Гібралтар 14:0 (7:0)
Голи: 1:0 - 3 автогол Сантос, 2:0 - 4 Тюрам, 3:0 - 16 Заїк-Емері, 4:0 - 30 Мбаппе, 5:0 - 34 Клаусс, 6:0 - 36 Коман, 7:0 - 37 Фофана, 8:0 - 64 Рабйо, 9:0 - 66 Коман, 10:0 - 73 Дембеле, 11:0 - 75 Мбаппе, 12:0 - 82 Мбаппе, 13:0 - 89 Жиру, 14:0 - 90+1 Жиру
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