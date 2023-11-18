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Рома та Фіорентина боротимуться за воротаря Наполі Мерета

Президент клубу не має наміру пропонувати футболістові вищу зарплату
Вчора 23:32 207 0
Рома та Фіорентина боротимуться за воротаря Наполі Мерета
Фото: Getty Images
#Наполі, #Рома, #Фіорентина

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Голкіпер Наполі Алекс Мерет може стати вільним агентом влітку 2024 року.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс зараз не має наміру пропонувати футболістові вищу зарплату. Але існує можливість продовження угоди в односторонньому порядку.

Якщо Мерет стане вільним агентом, головними претендентами на нього будуть Рома та Фіорентина. Сам Алекс хотів би лишитися в Наполі.

Нагадаємо, Наполі оголосив про зміну головного тренера.

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