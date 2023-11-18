Головне
Амосов програв Джексону чемпіонський пояс Bellator
Сьогодні 07:31 1269
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Сьогодні 22:14 303264
Вірменія Петракова зіграла внічию з Вельсом, Хорватія переграла Латвію: результати відбору Євро-2024
Сьогодні 21:05 476
Сіннер переміг Медвєдєва і вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP
Сьогодні 19:53 356
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 17:50 357
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:23 2185
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Сьогодні 17:11 82548
“Пішов воювати, щоб зберегти життя молодим”, — спортивний журналіст нагороджений орденом "За мужність" III ступеня
Сьогодні 12:37 509
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією!
Сьогодні 12:26 3193
Любенович - новий головний тренер Миная
Сьогодні 12:25 332
Прямі трансляції

Барселона проведе товариський матч у США

Каталонці зароблять за цю гру 5 млн євро
Сьогодні 21:39 197 0
Барселона проведе товариський матч у США
Фото: AFP
#Барселона

Джерело - офіційний сайт Барселони.

Барселона зіграє товариський матч з мексиканською Америкою у США.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

Гра відбудеться 21 грудня в Далласі.

Барселона відправиться туди одразу ж після домашнього матчу 18-го туру Ла-Ліги проти Альмерії, який відбудеться 20 грудня.

Каталонці зароблять за цю гру 5 млн євро.

Нагадаємо, Фаті планує повернутися в Барселону після оренди в Брайтоні.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 38068
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 303264
Донбас порожняк нє гоніт: 15 років тому почав мовлення телеканал Футбол Донбас порожняк нє гоніт: 15 років тому почав мовлення телеканал Футбол 6826 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 82548
Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі 27948
Італія перемогла Північну Македонію, Англія здолала Мальту: результати відбору на Євро-2024 Італія перемогла Північну Македонію, Англія здолала Мальту: результати відбору на Євро-2024 3358
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19458
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 45062
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 115684 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17289 6
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57565 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36772