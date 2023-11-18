Барселона проведе товариський матч у США

Джерело - офіційний сайт Барселони.
Барселона зіграє товариський матч з мексиканською Америкою у США.
Про це повідомляє пресслужба каталонців.
Гра відбудеться 21 грудня в Далласі.
Барселона відправиться туди одразу ж після домашнього матчу 18-го туру Ла-Ліги проти Альмерії, який відбудеться 20 грудня.
Каталонці зароблять за цю гру 5 млн євро.
Нагадаємо, Фаті планує повернутися в Барселону після оренди в Брайтоні.
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