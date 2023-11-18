Вірменія втратила шанси кваліфікуватися на Євро-2024

У групі D вже забезпечила собі вихід збірна Туреччини

Джерело - Чемпіон.

Збірна Вірменії, яку очолює Олександр Петраков, втратила математичні шанси пробитись у фінальну частину Євро-2024.

Вірмени зіграли внічию з Уельсом (1:1). Після перемоги Хорватії над Латвією (2:0) у них не залишилось шансів вийти у фінальну частину турніру.

У групі D вже забезпечила собі вихід збірна Туреччини - 16 очок і перше місце. Другу путівку розіграють Хорватія (13 очок) та Уельс (11 очок).

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