Вірменія Петракова зіграла внічию з Вельсом, Хорватія переграла Латвію: результати відбору Євро-2024

Результати матчів 9-го раунду відбору Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18-го листопада, відбулося 3 матчі в межах 9-го раунду відбору Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 - кваліфікація

9 раунд, 18 листопада

Вірменія - Вельс 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Селарраян, 1:1 - 45+2 автогол Тікнізян

Білорусь - Андорра 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 83 Лаптєв

Латвія - Хорватія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Маєр, 0:2 - 16 Крамарич

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відборі на Євро-2024:

21:45 Ізраїль - Румунія

21:45 Нідерланди - Ірландія

21:45 Франція - Гібралтар

21:45 Швейцарія - Косово

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