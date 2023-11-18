Саккі: Якщо Італія буде грати з Україною на нічию, то програє

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Збірна Італії не має розраховувати на нічию у вирішальному матчі відбору на Євро-2024 з Україною.

Про це заявив колишній наставник "скуадра адзурри" Арріго Саккі.

"Давайте не будемо говорити гравцям про це. Якщо вони будуть грати на нічию, то програють. Команда повинна слідувати кредо тренера, який любить атакувати.

Україна - Італія: онлайн-трансляція

Нехай вони роблять те ж саме проти України, а не сидять і підраховують як бухгалтери. Важливо вийти на поле з чіткими ідеями та бажанням їх реалізувати", - сказав Саккі

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