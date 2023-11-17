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Бернлі, Лідс та Лестер збираються подати у суд на Евертон

Клуби обговорювали можливість судитися з Евертоном щодо відшкодування у 300 мільйонів фунтів
Сьогодні 17:19 264 0
Бернлі, Лідс та Лестер збираються подати у суд на Евертон
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон

Джерело - Daily Mail.

Керівники Бернлі, Лідса та Лестера провели зустріч через зняття 10 очок з Евертона за порушення правил фінансового фейр-плею у сезоні 2021/22.

Про це повідомляє Daily Mail.

Клуби обговорювали можливість судитися з Евертоном щодо відшкодування у 300 мільйонів фунтів – саме у стільки сторони оцінили збитки, які їм завдав невиліт "ірисок" та відсутність санкцій впродовж періоду з моменту порушення ФФП.

Лідс та Лестер вилетіли у чемпіоншип минулого сезону, а Бернлі – позаминулого, за діяльність під час якого і покарали Евертон.

Лист в АПЛ з цього приводу три клуби написали ще минулого місяця – вони попередили про таку ініціативу, якщо провину мерсисайдців доведуть.

Евертон вже подав апеляцію на рішення незалежної комісії.

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