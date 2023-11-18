Циганков: Для виходу на Євро ми повинні зробити подвиг

Циганков прокоментував майбутній матч з Італією

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Гравці збірної України зроблять все для перемоги в матчі відбору Євро-2024 проти Італії.

Про це розповів півзахисник національної команди Віктор Циганков.

"Це останній матч групового етапу. Ми чітко розуміємо, що для виходу на чемпіонат Європи ми повинні зробити подвиг. Ми зробимо все, щоб так і сталося. Для нас і для нашої країни. У часи, в які ми живемо, участь у чемпіонаті Європи матиме дуже важливе значення. Це чудовий турнір, і ми хочемо на ньому зіграти.

Підтримаємо збірну України в матчі з Італією!

Наші люди страждають місяцями, ми хочемо подарувати українцям кілька щасливих моментів.Два місяці тому вже був такий матч. Італія грала вдома, на Сан-Сіро - величезному стадіоні з 60 000 уболівальників. Тоді ми зіткнулися з труднощами. Це стало нам уроком. Зараз у нас є останній шанс, і ми хочемо перемогти, ми хочемо вийти на чемпіонат Європи.

Україна - Італія: онлайн-трансляція

Збірна Італії відчуває більший тиск, тому що вони представляють велику країну, націю, яка зазвичай грає на таких великих турнірах. Це чинний чемпіон Європи. Але ми чудово знаємо, наскільки важлива ця кваліфікація для нашої нації та нашого народу. Ми хочемо зробити українців щасливими, щоб вони пишалися нами", - сказав Циганков

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