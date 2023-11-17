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Вінісіус травмувався у матчі збірної Бразилії

У нападника рецидив травми
Сьогодні 10:37 205 0
Вінісіус травмувався у матчі збірної Бразилії
Фото - gettyimages
#Вінісіус Жуніор

Джерело - football-espana.net.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор травмувався у матчі збірної Бразилії проти Колумбії (1:2) у кваліфікації ЧС-2026.

Про це повідомляє Football Espana.

23-річного футболіста було замінено на 37-й хвилині зустрічі. Наразі деталей щодо роду травми немає, але сам гравець у післяматчевому інтерв’ю заявив, що це, ймовірно, рецидив його останнього пошкодження.

Йдеться про м’язову травму стегна, через яку Вінісіус пропустив місяць на старті поточного сезону. Сьогодні він пройде детальне медобстеження.

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