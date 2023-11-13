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Моурінью хоче підсилити захист Роми в зимове трансферне вікно

Головний тренер Жозе Моурінью занепокоєний цією ситуацією
Сьогодні 16:18 228 0
Моурінью хоче підсилити захист Роми в зимове трансферне вікно
Фото: Getty Images
#Даєр, #Рома, #Смоллінг, #Жозе Моурінью

Джерело - Calciomercato.com.

Захисник Роми Кріс Смоллінг продовжує відновлення після травми підколінного сухожилля.

Про це повідомляє Calciomercat.

Востаннє на поле він виходив 1 вересня. Зараз немає орієнтовної дати, коли Смоллінг може повернутися. Його не оперували, застосовують консервативне лікування.

  Лаціо - Рома 0:0: огляд матчу

Головний тренер Жозе Моурінью занепокоєний цією ситуацією. Він очікує, що в січні клуб підпише нового центрбека, пріоритетний варіант - Ерік Даєр з Тоттенгема.

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