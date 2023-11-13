Моурінью хоче підсилити захист Роми в зимове трансферне вікно

Джерело - Calciomercato.com.
Захисник Роми Кріс Смоллінг продовжує відновлення після травми підколінного сухожилля.
Про це повідомляє Calciomercat.
Востаннє на поле він виходив 1 вересня. Зараз немає орієнтовної дати, коли Смоллінг може повернутися. Його не оперували, застосовують консервативне лікування.
Головний тренер Жозе Моурінью занепокоєний цією ситуацією. Він очікує, що в січні клуб підпише нового центрбека, пріоритетний варіант - Ерік Даєр з Тоттенгема.
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