Моурінью хоче підсилити захист Роми в зимове трансферне вікно

Головний тренер Жозе Моурінью занепокоєний цією ситуацією

Захисник Роми Кріс Смоллінг продовжує відновлення після травми підколінного сухожилля.

Про це повідомляє Calciomercat.

Востаннє на поле він виходив 1 вересня. Зараз немає орієнтовної дати, коли Смоллінг може повернутися. Його не оперували, застосовують консервативне лікування.

Лаціо - Рома 0:0: огляд матчу

Головний тренер Жозе Моурінью занепокоєний цією ситуацією. Він очікує, що в січні клуб підпише нового центрбека, пріоритетний варіант - Ерік Даєр з Тоттенгема.

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