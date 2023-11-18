Любенович - новий головний тренер Миная

Джерело - Чемпіон.
Минай оголосив про призначення Желько Любеновича головним тренером команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт з 42-річним сербом розрахований до завершення сезону 2024/25.
Асистентом Любеновича буде Ігор Дудник, тренером воротарів - Андрій Новак, новим командним лікарем - Віталій Деяк.
Як гравець Любенович в Україні виступав за Зорю, Таврію, Кривбас та Олександрію. Після завершення ігрової кар'єри у 2018-му, 42-річний серб був тренером-селекціонером Зорі, виконав роль асистента у команді U-19 луганців та працював у Залізничарі.
Наразі Минай посідає останнє місце в УПЛ.
Раніше Минай розірвав угоду з Володимиром Шараном.