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Любенович - новий головний тренер Миная

Любенович очолив закарпатський клуб
Сьогодні 12:25 155 0
Любенович - новий головний тренер Миная
#Любенович, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай оголосив про призначення Желько Любеновича головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з 42-річним сербом розрахований до завершення сезону 2024/25.

Асистентом Любеновича буде Ігор Дудник, тренером воротарів - Андрій Новак, новим командним лікарем - Віталій Деяк.

Як гравець Любенович в Україні виступав за Зорю, Таврію, Кривбас та Олександрію. Після завершення ігрової кар'єри у 2018-му, 42-річний серб був тренером-селекціонером Зорі, виконав роль асистента у команді U-19 луганців та працював у Залізничарі.

Наразі Минай посідає останнє місце в УПЛ. 

Раніше Минай розірвав угоду з Володимиром Шараном.

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