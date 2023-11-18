Любенович - новий головний тренер Миная

Любенович очолив закарпатський клуб

Джерело - Чемпіон.

Минай оголосив про призначення Желько Любеновича головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з 42-річним сербом розрахований до завершення сезону 2024/25.

Асистентом Любеновича буде Ігор Дудник, тренером воротарів - Андрій Новак, новим командним лікарем - Віталій Деяк.

Як гравець Любенович в Україні виступав за Зорю, Таврію, Кривбас та Олександрію. Після завершення ігрової кар'єри у 2018-му, 42-річний серб був тренером-селекціонером Зорі, виконав роль асистента у команді U-19 луганців та працював у Залізничарі.

Наразі Минай посідає останнє місце в УПЛ.

Раніше Минай розірвав угоду з Володимиром Шараном.