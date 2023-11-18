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Україна U-21 - Люксембург U-21 4:0: огляд матчу

Відеоогляд матчу
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Україна U-21 - Люксембург U-21 4:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-21 розгромила однолітків з Люксембургу в матчі 4-го туру групового етапу кваліфікації Євро-2025.

Євро-2025 U-21
Кваліфікація, 4 тур
17 листопада

Україна U-21 - Люксембург U-21 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Ванат, 2:0 - 64 Батагов, 3:0 - 66 Волошин, 4:0 - 74 Краснопір

Попередження: Бербері 26, Бербері 49, Тьюрінг 52, Смоляков 70

Вилучення: Бербері 49 (друга жовта)

Україна (U-21): Нещерет, Роман, Салюк, Батагов (Дідик, 81), Смоляков, Ярмолюк, Бражко (к) (Очеретько, 69), Рубчинський (Кучерявий, 81), В’юнник (Квасниця, 63), Ванат (Краснопір, 69), Волошин.

Запасні: Фесюн, Вівчаренко, Павлюк, Скорко.

Люксембург (U-21): Латік, Торреш, Гонсалвеш, Серкейра (к) (Клісуріца, 13, Байверлін, 46), Соуза, Ленні Коррея (Енгларо, 69), Ахметджека, Бербері, Еркус (Кардозу, 69), Ельшан (Лукас Коррея, 75), Турпінг.

Запасні: Ду Регу, Шайдвайлер, Прельєвич.

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