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Молодіжна збірна України розгромила Люксембург у відборі на Євро-2025

Впевнена перемога збірної України
Сьогодні 21:56 239 0
Молодіжна збірна України розгромила Люксембург у відборі на Євро-2025

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-21 розгромила однолітків з Люксембургу в матчі 4-го туру групового етапу кваліфікації Євро-2025.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0 на користь підопічних Уная Мельгоси.

Євро-2025 U-21
Кваліфікація, 4 тур
17 листопада

Збірна України - збірна Люксембурга 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Ванат, 2:0 - 64 Батагов, 3:0 - 66 Волошин, 4:0 - 74 Краснопір

Попередження: Бербері 26, Бербері 49, Тьюрінг 52, Смоляков 70

Вилучення: Бербері 49 (друга жовта)

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