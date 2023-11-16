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Ювентус хоче орендувати де Пауля

Ювентус планує підсилити півзахист
Сьогодні 11:37 204 0
Ювентус хоче орендувати де Пауля
#Атлетіко Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Родріго де Пауль

Джерело - calciomercato.com.

Ювентус сподівається переконати мадридський Атлетіко дозволити оренду аргентинського центрального півзахисника Родріго де Пауля у січні.

Про це повідомляє calciomercato.com.

Туринці продовжують шукати нового гравця у центр поля, оскільки Фаджолі та Погба були дискваліфіковані. Клуб може відмовитися від данця Гейб'єрга з Тоттенгема, щоб повністю сконцентруватися на підписанні де Пауля.

Повідомляється, що аргентинець незадоволений кількістю ігрового часу в Атлетіко (683 хвилини в 11 матчах цього сезону) і дуже хоче повернутися до Серії А. Ймовірно, якщо "матрацники" все ж відпустять де Пауля, його замінить саме Гейб'єрг.

Контракт півзахисника з Атлетіко розрахований до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює його у 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус та Манчестер Юнайтед стежать за півзахисником Монако.

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