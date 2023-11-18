Збірна Італії гратиме на перемогу у матчі відбору Євро-2024 проти національної команди України.

Про це розповів півзахисник українців Федеріко К’єза.

"Найголовніше – це перемога. На жаль, у другому таймі пропустили два м’ячі, які пропускати не мали.

Активність іноді приносить плоди. Ми показали, що хочемо домінувати на полі. Заслужили на такий результат.

У понеділок матч з Україною, і ми знову гратимемо на перемогу. Жодних думок про нічию, якої нам достатньо для виходу у фінальну стадію", - сказав К’єза.