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Італія перемогла Північну Македонію, Англія здолала Мальту: результати відбору на Євро-2024

Результати матчів 9-го раунду відбору на Євро-2024
Вчора 23:43 979 0
Італія перемогла Північну Македонію, Англія здолала Мальту: результати відбору на Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17-го листопада, відбулося 7 матчів у 9-у раунді відбору на Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 - кваліфікація
9 раунд, 17 листопада

Казахстан - Сан-Марино 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Чесноков, 2:0 - 51 Чесноков, 2:1 - 60 Франчозі, 3:1 - 90+2 Аймбетов (пен)

Молдова - Албанія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Чікалеші (пен), 1:1 - 87 Бабогло

Фінляндія - Північна Ірландія 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Пох'янпало (пен), 2:0 - 48 Хаканс, 3:0 - 74 Пуккі, 4:0 - 88 Лод

Англія - Мальта 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 автогол Пепе, 2:0 - 75 Кейн

Данія - Словенія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 26 Мехле, 1:1 - 30 Янжа, 2:1 - 54 Делейні

Італія - Північна Македонія 5:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 17 Дарміан, 2:0 - 41 К'єза, 3:0 - 45+3 К'єза, 3:1 - 52 Атанасов, 3:2 - 74 Атанасов, 4:2 - 81 Распадорі, 5:2 - 90+4 Ель-Шаараві

Польща - Чехія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Пйотровскі, 1:1 - 49 Соучек

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