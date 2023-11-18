Україна - Італія: прогноз букмекерів

Найбільш імовірним підсумком букмекери вважають нічию - 1:1

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії буде фаворитом у матчі проти збірної України в межах кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Про це говорять коефіцієнти букмекерів.

Перемога України - 3,70;

Нічия - 3,70;

Перемога Італії - 2,05.

Найбільш імовірним підсумком букмекери вважають нічию - 1:1.

Матч Україна - Італія відбудеться в понеділок, 20 листопада, на стадіоні БайАрена у німецькому Леверкузені. Початок - о 21:45 за київським часом.

Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

У турнірній таблиці підопічні Реброва мають рівну кількість очок зі "скуадрою адзуррою", але команда Спаллетті випереджає суперника за додатковими показниками. Відтак у очній зустрічі Україні потрібно буде обов'язково перемагати, щоб посісти 2-ге прохідне місце на Євро. Італію, відповідно, влаштує нічия.

Турнірна таблиця