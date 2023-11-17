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Мельгоса: Рахунком задоволені. Стосовно гри - є деякі моменти

Тренер молодіжної збірної України прокоментував матч з Люксембургом
Сьогодні 22:51 205 0
Мельгоса: Рахунком задоволені. Стосовно гри - є деякі моменти

Джерело - Чемпіон.

Збірній Україні U-21 пощастило грати в більшості у матчі з Люксембургом у 4-у турі відборі на Євро-2025 (4:0).

Про це заявив головний тренер національної команди Унаї Мельгоса.

"Рахунком ми задоволені. Стосовно нашої гри, то є деякі моменти. В другому таймі ми були більше агресивними. Нам трохи пощастило, що суперник був без одного гравця. У другій половині гри ми зробили крок вперед та зіграли набагато краще, ніж в першій.

Ми мали моменти і в першому, і в другому таймі, але шанси у першому мені не так сподобалися, як у другому. Я просив футболістів більше грати в атаку, це спрацювало у другому таймі", - сказав Мельгоса.

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