Гюндоган: Мрію про фінал Євро-2024 Німеччина - Туреччина

Джерело - Sporx.
Капітан збірної Німеччини Ілкай Гюндоган хотів би зіграти у фіналі домашнього Євро-2024 з Туреччиною.
Про це він розповів порталу Sporx.
"Є певний стандарт збірної Німеччини, є певні очікування від неї. На жаль, останніми роками ми не виправдовували цих очікувань. Ми самі в цьому винні.
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Я сподіваюся, що ми зможемо змінити це на чемпіонаті Європи наступного року. Я сподіваюся, що ми зможемо дійти до півфіналу чи фіналу. Це наша мета. Фінал моєї мрії - Німеччина - Туреччина. Якщо це станеться, це зробить мене щасливим", - сказав Гюндоган.
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