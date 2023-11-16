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Ноєр: Мета - повернутися до збірної Німеччини у березні

Ноєр планує грати за збірну Німеччини
Сьогодні 10:11 217 0
Ноєр: Мета - повернутися до збірної Німеччини у березні
#Мануель Ноєр

Джерело - tribuna.com.

Воротар Баварії Мануель Ноєр планує поборотися за право бути першим номером збірної Німеччини на Євро-2024.

Про це розповів сам футболіст.

"Звісно, мета - повернутися до збірної у березні. Це моя амбітна ціль", - сказав Ноєр.

Ноєр пропускає листопадовий збір через травму. У березні Німеччина зіграє у товариському міжнародному турнірі, він буде одним з етапів підготовки збірної до домашнього Євро-2024.

Мануель не грав з грудня 2022-го через перелом ноги. Він повернувся на поле 28 жовтня та відтоді провів 5 матчів за Баварію.

Читайте: Ноєр: Наразі Тер Штеген – перший номер у збірній Німеччини

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