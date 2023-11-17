Ендрік: Пишаюся, що носитиму футболку Реала, як і Роналду

Форвард Палмейрас Ендрік, який влітку 2024-го стане гравцем Реала, мріє зіграти за збірну Бразилії.

Про це він розповів порталу Daily Mail.

"Моя мрія з дитинства - грати за Реал. Роналду - один з моїх найбільших кумирів. Пишаюся, що носитиму футболку, яку мав він. Носити футболку збірної Бразилії завжди було заповітною мрією. У моєму житті все відбулося занадто швидко, ще одна мрія здійснилася. Можу тільки подякувати сім’ї, агентам, Палмейрас, які завжди вірили в мене", - сказав Ендрік.