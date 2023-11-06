Новачок Реала отримав дебютний виклик до збірної Бразилії

Нападнику всього 17 років

Нападник Ендрік викликаний до збірної Бразилії на матчі з Аргентиною та Колумбією.

Про це йдеться на сайті Бразильської конфедерації футболу.

17-річний Ендрік потрапив до списку гравців, яких викликали на відбіркові матчі до ЧС-2026 з Аргентиною та Колумбією. Також вперше до національної команди були викликані Дуглас Луїс, Пепе, Жоао Педро та Пауліньйо.

Якщо він дебютує у складі "селесао", то стане четвертим наймолодшим гравцем в історії збірної Бразилії після Пеле (16 років і 8 місяців), Еду (16 років і 9 місяців) і Коутіньо (17 років і 28 днів).

Нагадаємо, що Ендрік виступає за Палмейрас на правах оренди. Його контракт належить Реалу.