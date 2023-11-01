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Клуби із Саудівської Аравії цікавляться Фаті

Ансу Фаті знову може змінити клуб
Сьогодні 14:41 188 0
Клуби із Саудівської Аравії цікавляться Фаті
Фото - gettyimages
#Барселона, #Брайтон, #Фаті

Джерело - sport.ua.

Клуби із Саудівської Аравії хочуть підписати вінгера Барселони Ансу Фаті, який цього сезону на правах оренди приєднався до Брайтона.

Про це повідомляє Estadio Deportivo.

Керівництво Барселони хоче позбутися 21-річного футболіста влітку, адже вважає, що він не реалізує свій потенціал. Натомість поки він ще молодий, на його трансфері можна непогано заробити і закрити частину боргів клубу.

У цьому сезоні на рахунку Ансу Фаті 10 матчів (437 ігрових хвилин) за Брайтон, у яких він відзначився 3 забитими м'ячами.

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