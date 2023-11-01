Клуби із Саудівської Аравії цікавляться Фаті

Ансу Фаті знову може змінити клуб

Клуби із Саудівської Аравії хочуть підписати вінгера Барселони Ансу Фаті, який цього сезону на правах оренди приєднався до Брайтона.

Про це повідомляє Estadio Deportivo.

Керівництво Барселони хоче позбутися 21-річного футболіста влітку, адже вважає, що він не реалізує свій потенціал. Натомість поки він ще молодий, на його трансфері можна непогано заробити і закрити частину боргів клубу.

У цьому сезоні на рахунку Ансу Фаті 10 матчів (437 ігрових хвилин) за Брайтон, у яких він відзначився 3 забитими м'ячами.

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