Клуби із Саудівської Аравії цікавляться Фаті

Джерело - sport.ua.
Клуби із Саудівської Аравії хочуть підписати вінгера Барселони Ансу Фаті, який цього сезону на правах оренди приєднався до Брайтона.
Про це повідомляє Estadio Deportivo.
Керівництво Барселони хоче позбутися 21-річного футболіста влітку, адже вважає, що він не реалізує свій потенціал. Натомість поки він ще молодий, на його трансфері можна непогано заробити і закрити частину боргів клубу.
У цьому сезоні на рахунку Ансу Фаті 10 матчів (437 ігрових хвилин) за Брайтон, у яких він відзначився 3 забитими м'ячами.
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