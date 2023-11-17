К'єза: Повинні пройти кваліфікацію, адже ми – збірна Італії

Джерело - TuttoMercatoWeb.
Збірна Італії має кваліфікуватися на чемпіонат Європи-2024.
Про це розповів вінгер "скуадра адзурри" Федеріко К'єза
"Почуваюся добре. На жаль, на минулому зборі у мене була невелика травма, яка не дозволяла мені тренуватися 10-12 днів, але зараз я повернувся у форму. Коли ти знаходишся в збірній, несеш на собі величезну відповідальність. Я дуже радий бути тут.
Україна - Італія: онлайн-трансляція
На жаль, я не брав участі в попередніх матчах, але дійсно щасливий, що зможу допомогти команді. У нас багато нових гравців у складі, але також багато і тих, які вигравали чемпіонат Європи. У нас правильне поєднання. Повинні пройти кваліфікацію, адже ми – збірна Італії.
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