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К'єза: Повинні пройти кваліфікацію, адже ми – збірна Італії

К'єза прокоментував майбутні матчі з Північною Македонією та Україною
Сьогодні 18:19 195 0
К'єза: Повинні пройти кваліфікацію, адже ми – збірна Італії
Фото: AFP
#Федеріко К'єза

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Збірна Італії має кваліфікуватися на чемпіонат Європи-2024.

Про це розповів вінгер "скуадра адзурри" Федеріко К'єза 

"Почуваюся добре. На жаль, на минулому зборі у мене була невелика травма, яка не дозволяла мені тренуватися 10-12 днів, але зараз я повернувся у форму. Коли ти знаходишся в збірній, несеш на собі величезну відповідальність. Я дуже радий бути тут.

  Україна - Італія: онлайн-трансляція

На жаль, я не брав участі в попередніх матчах, але дійсно щасливий, що зможу допомогти команді. У нас багато нових гравців у складі, але також багато і тих, які вигравали чемпіонат Європи. У нас правильне поєднання. Повинні пройти кваліфікацію, адже ми – збірна Італії.

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