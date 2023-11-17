К'єза: Повинні пройти кваліфікацію, адже ми – збірна Італії

Збірна Італії має кваліфікуватися на чемпіонат Європи-2024.

Про це розповів вінгер "скуадра адзурри" Федеріко К'єза

"Почуваюся добре. На жаль, на минулому зборі у мене була невелика травма, яка не дозволяла мені тренуватися 10-12 днів, але зараз я повернувся у форму. Коли ти знаходишся в збірній, несеш на собі величезну відповідальність. Я дуже радий бути тут.