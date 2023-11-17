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Беллінгем завоював нагороду Golden Boy-2023

Беллінгем отримав 97% голосів
Сьогодні 17:51 130 0
Беллінгем завоював нагороду Golden Boy-2023
#Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - Tuttosport.

Півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем став переможцем нагороди Golden Boy.

Про це повідомляє італійське видання Tuttosport, яке визначало переможця.

На Golden Boy-2023 Беллінгем отримав 97% голосів - 485 з 500.

До складу журі, яке обирало переможця, входили 50 авторитетних журналістів найпрестижніших європейських видань.

Раніше Беллінгем залишив розташування збірної Англії через травму.

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